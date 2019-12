TFF 2. Lig: Van Spor FK: 3 - Tuzla Spor AŞ: 0

TFF 2. Ligde mücadele eden Van Spor Futbol Kulübü (FK), evinde konuk ettiği Tuzla Spor AŞ’yi 30 mağlup etti.



Stat: Atatürk

Hakemler: Adem Sarıtaş xx, Suha Adıyaman xx, Hüseyin Can xx

Van Spor FK: . Salih Şenbaş xxx, Barış Gök xxx, Samet Cantürk xxx (İsmail Güner 90+1?), Yakup Demir xxx, Şerif Doğan xxx (Sefa Küpeli dk. 81 xx), Oktay Aydin xxx, Barış Sağır xxx, Serdar Cansu xxx, Tunç Murat Behram xxx (Emrah Tacir dk. 69 xxx), Mehmet Sıddık İstemi xxx, Batuhan Er xxx

Teknik Sorumlu: Taner Taşkın

Tuzla Spor AŞ: Bayram Olgun x, Devrim Taşkaya x (Yasin Yener dk. 52 x), Doğan Can Otman x, Sadık Baş x, Gökcan Kaya x, Murat Türkkan x (Mustafa Emre Can dk. 61 x), Erdinç Pekgöz x, Göksu Türkdoğan x, Umut Sönmez x, Tarık Mayhoş x, Bülent Uzun x (Abdullah Halman dk. 73 x)

Teknik Sorumlu: Gürses Kılıç

Sarı Kartlar: Umut Sönmez (dk. 2362), Bayram Olgun (dk. 41), Sadık Baş (dk. 90+1) (Tuzlaspor AŞ), Serdar Cansu (dk. 24), Samet Cantürk (dk. 59) (Van Spor FK)

Kırmızı Kart: Umut Sönmez (dk. 62)

Goller: Batuhan Er (dk. 4089), Serdar Cansu (dk. 76) (Van Spor FK)

VAN 08 Aralık 2019 Pazar İMSAK 05:36

GÜNEŞ 07:04

ÖĞLE 12:03

İKİNDİ 14:31

AKŞAM 16:52

YATSI 18:15

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.