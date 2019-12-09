Van'da trafik kazası: 2 yaralı

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Van merkez Tuşba ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Van Erciş karayolu üzeri Bölge Trafik Şube Müdürlüğü önünde meydana geldi. 2 aracın çarptığı ve yaralıların olduğu ihbarını alan polis, sağlık ekipleri ve Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı Tuşba Grup Amirliği ekipleri olay yerine sevk edildi. Kazada yaralanan 2 kişi, ambulansla hastaneye kaldırılırken, polis kazayla ilgili tahkikat başlattı.

VAN 08 Aralık 2019 Pazar İMSAK 05:36

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