Van'da trafik kazası: 2 yaralı

Van merkez Tuşba ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza, Van Erciş karayolu üzeri Bölge Trafik Şube Müdürlüğü önünde meydana geldi. 2 aracın çarptığı ve yaralıların olduğu ihbarını alan polis, sağlık ekipleri ve Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı Tuşba Grup Amirliği ekipleri olay yerine sevk edildi. Kazada yaralanan 2 kişi, ambulansla hastaneye kaldırılırken, polis kazayla ilgili tahkikat başlattı.
VAN
08 Aralık 2019 Pazar
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