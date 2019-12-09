Van'da kar; 33 yerleşime ulaşım kapandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Van'da kar; 33 yerleşime ulaşım kapandı

DHA

VAN ve çevresinde kar yağışı etkili oldu. 33 yerleşim yerine ulaşımın sağlanamadığı kentte, etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi zaman zaman 10 metreye kadar düştü.
Van merkezinde saban saaatlerinden itibaren kar yağışı etkili oldu. Kar yağışı ile birlikte VanGürpınar karayolu üzerinde bulunan 2 bin 225 rakımlı Kurubaş Geçidi'nde sürücüler zor anlar yaşadı. Bir anda bastıran kar yağışı, kısa zamanda çevreyi beyaza bürüdü. Kar yağışı nedeniyle Van genelinde 14 mahelle ve 19 mezra yolu ulaşıma kapanırken, Kurubaş Geçidi'nde kar kalınlığı 5 santimetreyi buldu. Karayollarına bağlı iş makineleri yollarda sürekli kar temizleme çalışması yaptı. Zaman zaman etkili olan sis de görüş mesafesini 10 metreye kadar düşürdü. Yağışların gün boyu etkisini sürdüreceği belirtildi.
BÜYÜKŞEHİR KENTTE KAR TEMİZLİĞİ YAPTI
Kar yağışı ile birlikte Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma Daire Başkanlığı'na bağlı temizlik işçileri, vatandaşların daha rahat yürüyebilmesi için kent merkezindeki kaldırımlardaki kar kütlelerini temizledi. Ekip amiri Bülent Ulutaş, kent merkezinde kar etkisini gösterir göstermez ekiplerin kar temizleme çalışması başlattığını belirterek, "Kış boyunca bu çalışmalarımız devam edecek. Vatandaşlarımızın daha rahat yürüyebilmesi için kaldırımlardaki kar kütlelerini temizliyoruz. 37 kişilik ekiple bu çalışmalarımız devam ediyor" dedi.

VAN

09 Aralık 2019 Pazartesi

  • İMSAK 05:37
  • GÜNEŞ 07:05
  • ÖĞLE 12:03
  • İKİNDİ 14:31
  • AKŞAM 16:52
  • YATSI 18:15
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Büyükşehir Belediyesi Kadın Voleybol Takımından bir galibiyet daha
YEREL HABERLER Büyükşehir Belediyesi Kadın Voleybol Takımından bir ...
Van'da iş yerinin bacasından çıkan yangın korkuttu
YEREL HABERLER Van'da iş yerinin bacasından çıkan yangın korkuttu
Van'da trafik kazası: 2 yaralı
YEREL HABERLER Van'da trafik kazası: 2 yaralı
'Van Gölü evimiz, İnci kefali lezzetimiz' etkinliğine yoğun ilgi
YEREL HABERLER 'Van Gölü evimiz, İnci kefali lezzetimiz' etkinliğine ...
Meclis üyeleri farkındalık için tek yürek oldu Edremit’te ‘Van Gölü Evimiz İnci Kefali Lezzetimiz’ etkinliği Yağışlı havaya rağmen vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi
YEREL HABERLER Meclis üyeleri farkındalık için tek yürek ...
Türkiye Yıldız Erkekler Hentbol 2. Ligi D Grubu Van Erek Beş Yıldız SK: 35 - Van Hentbol SK: 25
YEREL HABERLER Türkiye Yıldız Erkekler Hentbol 2. Ligi D Grubu Van ...
TFF 2. Lig: Van Spor FK: 3 - Tuzla Spor AŞ: 0
YEREL HABERLER TFF 2. Lig: Van Spor FK: 3 - Tuzla Spor AŞ: 0
Başkale’de kar yağışı
YEREL HABERLER Başkale’de kar yağışı
Havalimanında vücuduna sardığı uyuşturucu ile yakalandı
YEREL HABERLER Havalimanında vücuduna sardığı uyuşturucu ile ...
Muradiye’de “Dünya Gönüllüler Günü” etkinliği
YEREL HABERLER Muradiye’de “Dünya Gönüllüler Günü” etkinliği
Streç filmle vücuduna sardığı uyuşturucuyla uçağa binmek isterken yakalandı
YEREL HABERLER Streç filmle vücuduna sardığı uyuşturucuyla uçağa ...
Su dolu kuyuya düşen ineği itfaiye kurtardı
YEREL HABERLER Su dolu kuyuya düşen ineği itfaiye kurtardı
Meteorolojiden kar yağışı uyarısı
YEREL HABERLER Meteorolojiden kar yağışı uyarısı
Başkan Takva: “Kent, markalarıyla kenttir”
YEREL HABERLER Başkan Takva: “Kent, markalarıyla kenttir”
Van’da “1-7 Aralık 112 Acil Sağlık Hizmetleri Haftası” etkinlikleri
YEREL HABERLER Van’da “1-7 Aralık 112 Acil Sağlık Hizmetleri ...
Van YYÜ’de “STEM Makers Fest /Expo” etkinliği
YEREL HABERLER Van YYÜ’de “STEM Makers Fest /Expo” etkinliği
Sevgi Evlerinde kalan çocuklar kahvaltıda bir araya geldi
YEREL HABERLER Sevgi Evlerinde kalan çocuklar kahvaltıda bir araya ...
Van TSO aylık olağan meclis toplantısını gerçekleştirdi
YEREL HABERLER Van TSO aylık olağan meclis toplantısını ...
'Rexo' ile aramada kamyonette 45 kilo eroin ele geçirildi
YEREL HABERLER 'Rexo' ile aramada kamyonette 45 kilo eroin ele ...
Başkan Say, Süphan Mahalle sakinlerini dinledi “Çevre yoluyla bu mahalle Van’ın en kıymetli mahallesi olacak”
YEREL HABERLER Başkan Say, Süphan Mahalle sakinlerini dinledi “Çevre ...
Başkan Say, Süphan Mahalle sakinlerini dinledi Edremit Belediye Başkanı İsmail Say: “Sorunların kaynağı imardan kaynaklanıyor” “ İpekyolu’nu çevre yoluna bağlayan bütün yolları açacağız” “Çevre yoluyla bu mahalle Van’ın en kıymetli mahallesi olacak”
YEREL HABERLER Başkan Say, Süphan Mahalle sakinlerini ...
Başkale Belediyesine atanan kayyum göreve başladı
YEREL HABERLER Başkale Belediyesine atanan kayyum göreve başladı
Van'da başkanları gözaltındaki 3 belediyeye görevlendirme
YEREL HABERLER Van'da başkanları gözaltındaki 3 belediyeye ...
Van'da engellilerden tiyatro gösterisi
YEREL HABERLER Van'da engellilerden tiyatro gösterisi

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X