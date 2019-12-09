Ceren'in katil zanlısı, cezaevinde intihar girişiminde bulundu

Onu tanıdınız mı?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ORDU'da, balerin Ceren Özdemir'i (20) bıçaklayarak, öldüren Özgür Arduç (35), Van'da tutuklu bulunduğu yüksek güvenlikli cezaevinde bileklerini kesip, intihar girişiminde bulundu. Arduç'un, bileklerini, lavaboda kırdığı fayans parçalarıyla kestiği öğrenildi.

Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Müzik Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi olan, balerin Ceren Özdemir'i 3 Aralık'ta, evinin bulunduğu apartmanın girişinde bıçaklayarak, öldüren Özgür Arduç, tutuklu bulunduğu Van Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu'nda intihar girişiminde bulundu. 'Canavarca hisle kasten öldürme' ve 'iki polisi yaralama' suçlarından tutuklanan, güvenlik gerekçesiyle Perşembe Efirli F Tipi Cezaevi'nden Van Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu'na sevk edilen Arduç, lavabodaki fayansları kırarak, parçalarıyla bileklerini kesti. Bu sırada cezaevi görevlileri tarafından görülen Arduç, güvenlik önlemleri altında hastaneye kaldırıldı. Burada tedavi edilen Özgür Arduç, işlemlerinin ardından tekrar cezaevine götürüldü.



VAN 09 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 05:37

GÜNEŞ 07:05

ÖĞLE 12:03

İKİNDİ 14:31

AKŞAM 16:52

YATSI 18:15

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.