Başkan Say’dan 10 Aralık İnsan Hakları Günü mesajı

Van’ın Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesinin 71. yıldönümünü kutladığını belirterek, devlet ve millet olarak insan hak ve özgürlüklerinin benimsenerek sahip olunan farklılıkların sevgi, saygı ve hoşgörü ekseninde birer zenginlik olarak görülmesi gerektiğini söyledi.

İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nin 71. yıl dönümü dolayısı ile bir mesaj yayımlayan Başkan Say, “Tüm insanların dil, din, ırk, cins ve yaş gibi farklılıklarıyla doğuştan ve eşit bir şekilde sahip oldukları hak ve özgürlükleri teminat altına alan ve 10 Aralık 1948 tarihinde kabul edilen İnsan Hakları Evrensel Beyannamesinin 71. yıldönümünü kutluyoruz. İnsanın en yüce değer olarak görüldüğü anlayışla kaleme alınan ve Birleşmiş Milletler üyesi devletler tarafından imzalanan beyanname; insanlık tarihinin geçmişten gelen mücadele ve arayışları neticesinde oluşturulmuş, tüm insanların ortak güvencesi olarak adeta insan haklarının anayasası hüviyetini almıştır. Pek çok mazlum millete örnek teşkil eden bir milli mücadelenin sonunda, kurulan dünyanın onurlu bir üyesi olma yürüyüşünde emin adımlarla ilerleyen ülkemiz; birey, kurum ve devlet ilişkilerini evrensel boyutta düzenleyen bu bildirgenin de altına ilk imza atan ülkelerden biri olmuştur” dedi.



Türkiye gayretlerine kararlılıkla devam ediyor”

Türkiye’nin; beyannamenin ruhuna uygun olarak bugüne kadar insan haklarının en üst düzeyde tesis edilmesine, bunların güvence altına alınarak değişen koşullara göre geliştirilip uyarlanmasına ve bu evrensel değerlerin, demokrasinin ve hukukun üstünlüğünün tüm dünyada egemen olması noktasında gayretlerine kararlılıkla devam ettiğini vurgulayan Başkan Say, “Bu çerçevede devlet ve millet olarak insan hak ve özgürlüklerini benimseyerek sahip olduğumuz farklılıkları sevgi, saygı ve hoşgörü ekseninde birer zenginlik olarak görme ve bu değerleri ülkemizi çok daha güçlü kılacak şekilde geleceğe taşıma azim ve kararlılığındayız. Bu duygu ve düşüncelerle; insan hakları ihlallerinin olmadığı, sevgi ve kardeşliğin egemen olduğu bir dünya temennisiyle başta milletimiz olmak üzere tüm dünya milletlerinin gününü kutluyorum” ifadelerini kullandı.

