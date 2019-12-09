İkna çalışması sonucu 1 terörist teslim oldu

Van İl Jandarma Komutanlığınca yapılan ikna çalışmaları sonucu 1 terörist teslim oldu.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığınca PKK/KCK terör örgütü mensuplarının ikna edilerek örgütten ayrılmalarını sağlamak maksadıyla yürütülen çalışmalar kapsamında ailesi ve kendisi ile ikna çalışmaları yürütülen 1 BTÖ mensubunun 09.12.2019 günü Şırnak Silopi Kara Hudut Kapısı'ndan teslim olması sağlanmıştır. Bölgemizde halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik operasyonlar, yine halkımızın desteğiyle daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam edecektir" denildi.

VAN 09 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 05:37

GÜNEŞ 07:05

ÖĞLE 12:03

İKİNDİ 14:31

AKŞAM 16:52

YATSI 18:15

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.