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Van'da 2'si eski belediye başkanı 3 HDP'li tutuklandı

DHA

VAN'da polisin düzenlediği eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan HDP'li Muradiye eski Belediye Başkanı Yılmaz Şalan ile Özalp eski Belediye Başkanı Yakup Almaç ve eşbaşkanı Dilan Öğrenci 'terör örgütü üyesi olmak ve örgüt propogandası yapmak' suçundan tutuklanırken, 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 
Van Emniyet Müdürlüğü ekipleri, haklarında 'PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olma ve terör örgütü propagandasını yapma' suçlarından soruşturma başlatılan HDP'li 5 belediye başkanına yönelik eş zamanlı operasyon yaptı. 6 Aralık'ta gerçekleştirilen operasyonda Başkale eski Belediyesi Başkanı Erkan Acar, Muradiye Belediyesi eş başkanları Yılmaz Şalan ve Leyla Balkan ile Özalp Belediyesi eş başkanları Yakup Almaç ve Dilan Öğrenci'yi gözaltına aldı. 
Sorgularının ardından bugün adliyeye sevk edilen HDP'li eski Muradiye Belediye Başkanı Yılmaz Şalan ile Özalp eski Belediye Başkanı Yakup Almaç ve eşbaşkanı Dilan Örenci 'terör örgütü üyesi olmak ve örgüt propogandası yapmak' suçundan tutuklanırken, Başkale Belediye Başkanı Erkan Acar ile Muradiye Belediyesi eşbaşkanı Leyla Balkan adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.  

VAN

09 Aralık 2019 Pazartesi

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Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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