Aillesi ile görüşülen bir PKK'lı güvenlik güçlerne tesilm oldu

Sahilden topladığı 2 bin atıkla yaptı

Onu tanıdınız mı?

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VAN İl Jandarma Komutanlığı görevlilerinin yaptığı çalışmalar sonucu ikna edilen 1 PKK'lı güvenlik güçlerine teslim oldu.

Van İl Jandarma Komutanlığı'nın PKK/KCK terör örgütü mensuplarının ikna edilerek örgütten ayrılmalarını sağlamak amacıyla yürüttüğü çalışmalar kapsamında; ailesi ile görüşülen bölücü terör örgütü mensubu 1 kişi bugün teslim oldu. PKK'lının Şırnak'ın Silopi ilçesi Kara Hudut Kapısı'ndan güvenlik güçlerine teslim olduğu belirtildi.



VAN 09 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 05:37

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