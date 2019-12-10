Başkan Say’dan Müdür Tevke’ye ziyaret

Van’ın Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, kamu kurum ve kuruluşlarına yönelik ziyaretleri kapsamında İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke’yi ziyaret etti.

Yoğun bir tempo içerisinde belediye hizmetlerini yürüten Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, kamu kurum ve kuruluşlarına yönelik ziyaretlerine de aralıksız devam ediyor. Beraberinde Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Sebahattin Çelik’le İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke’yi makamında ziyaret eden Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, kurumlar arası diyalogun öneminden söz etti. Tüm kurumlarla birlikte uyum içerisinde başarılı çalışmalar yapmak istediklerini belirten Başkan Say, eğitim kurumlarının Van’ın ve Edremit’in gelişiminde önemli bir yeri olduğunu belirtti.

Ziyarette, Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesinde yapılması planlanan anaokulu ve eğitimin işleyişi ve denizcilik lisesinin yerleşkesi konusunda fikir alışverişi yapıldı.

Başkan Say ve Başhekim Çelik’e ziyaretlerinden ötürü memnuniyetini dile getiren İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke ise, yapılacak çalışmalarla Van’ın güzide ilçelerinden olan Edremit’in daha iyi yerlere gelmesini arzu ettiklerini kaydetti.

VAN 10 Aralık 2019 Salı İMSAK 05:38

GÜNEŞ 07:05

ÖĞLE 12:04

İKİNDİ 14:31

AKŞAM 16:52

YATSI 18:15

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.