Şair-Yazar Ali Ayçil Vanlı okurlarıyla buluştu

Van İl Halk Kütüphanesi Müdürlüğü tarafından düzenlenen ‘Gençlere İlham Veren Konferanslar' etkinliği kapsamında ŞairYazar Ali Ayçil okurlarıyla buluştu.

Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü bünyesindeki İl Halk Kütüphanesi Müdürlüğü, Doğu Anadolu Kalkınma Ajansının (DAKA) desteğiyle ‘Gençlere İlham Veren Konferanslar' etkinliğinin beşincisi gerçekleştirdi. İl Halk Kütüphanesinde gerçekleşen etkinlikte Dergâh Dergisi Genel Yayın Yönetmeni ve ‘TYB 2018 Şiir Ödülü' sahibi Ali Ayçil, Vanlı okurlarıyla bir araya geldi. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği programda ŞairYazar Ali Ayçil; gençlik, edebiyat ve kitap üzerine konferans verdi. Soru cevap ile devam eden etkinlik, ŞairYazar Ayçil’in kitaplarını okurları için imzalamasıyla sona erdi.

Konferans sonunda bir açıklamada bulunan Kültür ve Turizm İl Müdürü Muzaffer Aktuğ, DAKA işbirliği ile gerçekleştirilen ‘Gençlere İlham Veren Konferanslar' etkinliklerinin bundan sonra da devam edeceğini ifade ederek, 21 Aralık tarihinde 1987 Ceyhun Atuf Kansu Şiir Ödülü, 1996 Orhon Murat Arıburnu Şiir Ödülü, 2002 Ahmed Arif Şiir Ödülü, 2005 Ömer Asım Aksoy Şiir Ödülü, 2012 17. Altın Portakal Şiir Ödülü, 2018 Behçet Necatigil Şiir Ödülleri sahibi Şair Yazar Şükrü Erbaş, Vanlılarla bir araya gelecek. Etkinliklerimizin tümü ücretsiz olup şair ve yazarların kitapları etkinlik gününde ücretsiz olarak dağıtılacaktır. Etkinliklere tüm vatandaşlarımız davetlidir. Ben bu anlamda etkinliklerimizi yoğun çabayla organize eden İl Halk Kütüphanesi Müdürlüğü ve personeline, yine bu etkinliklerin gerçekleştirilmesinde sundukları desteklerden dolayı DAKA'ya teşekkür ediyorum” dedi.

Vanlı kitapseverler ise, İl Halk Kütüphanesi Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen konferanslar çerçevesinde ünlü şair ve yazarlarla bir araya geldiklerini ve onlarla sohbet etme fırsatı bulduklarını dile getirerek, emeği geçenlere teşekkür ettiler.

VAN 10 Aralık 2019 Salı İMSAK 05:38

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