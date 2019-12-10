Edremit’teki öğrenciler için film gösterimi ve seminer

Van’ın Edremit Belediyesi, Dünya İnsan Hakları Günü nedeniyle insan hakları konusunda öğrencilere yönelik seminer verdi.

Edremit Belediyesi, insan hakları bilincinin yaygınlaştırılması amacıyla ‘Evrensel Bildirge’nin kabul edilişinin yıldönümü olan 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü dolayısıyla öğrencilere yönelik eğitim çalışması düzenledi. Edremit Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen seminer, Edremkent İlk ve Ortaokulunun konferans salonunda yapıldı. Hak ihlalleri konusunda Edremit Belediyesi Sosyologu Ruşen Pınaroğlu tarafından slayt sunum eşliğinde bilgiler verildi. Pınaroğlu; demokrasi, insan hakları, toplumda uyulması gereken konular, kişinin toplumdaki yeri ve ödevleri üzerine hazırladığı geniş kapsamlı çalışmayı öğrencilerle paylaştı.

Verilen seminerin ardından insan hakları ihlallerinin anlatıldığı 10 dakikalık film gösterimi yapılması ile seminer son buldu.

VAN 10 Aralık 2019 Salı İMSAK 05:38

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