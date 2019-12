Van’da “mini G3” yapılacak

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Van Genç Girişimciler İcra Kurulu (GGK) aylık olağan toplantısı gerçekleştirildi.

Van Ticaret ve Sanayi Odası (Van TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Takva ve Yönetim Kurulu Üyesi Eren Görsel Görmen’in de yer aldığı toplantıya, Edremit Belediye Başkanı İsmail Say da katıldı. Toplantıda ilk olarak Genç Girişimciler Kurulunun yapmış olduğu çalışmalar hakkında bilgiler veren Van GGK Başkanı M. Seyhan Demir, proje ve çalışmalarla ilgili sunum yaptı. Geleceğin Gücü Girişimciler Forumu'nun (G3 Forum) Van’da yapılması için yürüttükleri çalışmaları anlatan Demir, “G3 Forumu için bildiğiniz üzere girişimlerimiz var. Bu anlamda TOBB Başkanımız Rifat Hisarcıklıoğlu’ndan bir söz aldık. G3’ün Van’da yapılması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu kapsamda G3 Forumunun Van’da yapılabileceğini göstermek amacıyla Van’ın Gücü Girişimcilik Forumunu, yani mini bir G3’ü ilimizde yapmak istiyoruz. G3 Forumu bizim için çok önemli. Bu yüzden de yapacağımız Van’ın Gücü Girişimcilik Forumunu ile bu isteğimizi bir kez daha dile getireceğiz. Bu anlamda geçtiğimiz hafta Van’da ağırladığımız Doğu Anadolu Bölgesi illerinden gelen TOBB GGK İl Başkanlarımıza da bunu söyledik. Kendilerinden de bu anlamda destek istedik” dedi.



“Turizm Algı Endeksi” projesi

Demir, ayrıca Van’da yapacakları “Van’ın Gücü Girişimcilik Forumu”nda ilk 5’e girecek proje sahiplerini en yakın zamanda yapılacak olan G3 Forumuna götüreceklerini ifade etti. Bir diğer projeleri olan “Turizm Algı Endeksi” projesini Doğu Anadolu Kalkınma Ajansına (DAKA) sunduklarını ifade eden Demir, “Turizm Algı Endeksi Projemiz var. Bu proje ile özellikle de İranlı turistler başta olmak üzere ilimize gelen turistlere bir anket yapacağız. Yaptığımız anketlerde turistlerin memnuniyet oranlarını ölçeceğiz. Bu yaptığımız anketleri bir sonraki yıl bir daha yapacağız. Örneğin bir önceki yıl yüzde 80 olan memnuniyet oranı bir yıl sonra artıysa hangi alanda artmış diye üzerine çalışma yapacağız. Ancak önceki yıl yüzde 80 olan memnuniyet oranı düştüğünde de hangi alanda azalma olmuş ve neden olmuş bunu ele alacak, gerekirse bu kapsamda azalmanın sebeplerinin derinine ineceğiz” ifadelerini kullandı.



Başkan Takva’dan sürpriz

Genç Girişimciler İcra Kurulu (GGK) aylık olağan toplantısına katılan Van TSO Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Takva ise, oda üyeleriyle ilgili yapacakları bir projeyi anlattı. Takva, “Oda üyelerimizin kendilerini Web TV üzerinden tanıtmalarına katkı sunmak için bir proje yaptık. Bu kapsamda kendi iş yerini tanıtacak olan üyelerimize oda olarak böyle bir katkı sunacağız. Bu projeye de Genç Girişimciler Kuruluyla başlayalım. Sosyal medya üzerinden kendi iş yerlerinizi tanıtın. Bu da sizin için bir sürprizimiz olsun. Genç Girişimciler Kurulu önemli bir kurul. Yönetim olarak sizleri destekliyor ve yapacağınız projelerde sizlere destek vermeye hazırız. Anlattığınız projelerle ilgili de üzerimize ne düşüyorsa yapmaya hazırız” diye konuştu.



Başkan Say toplantıya katıldı

Van TSO’yu ziyaret eden Edremit Belediye Başkanı İsmail Say da, GGK’nın aylık olağan toplantısına katılım sağladı. GGK’nın projelerini dinleyen Say, şunları söyledi:

“Öncelikle şunu belirtmek isterim, Ticaret ve Sanayi Odamıza benim uzun zamandan bu yana bir aidiyet bağım var. Bahsetmiş olduğunuz G3 Forumu önemli bir konu. Başkanımın Ankara’da, TOBB’da önemli bir yeri var. Bu noktada bize de bir şey düşerse, kulis faaliyeti yürütmeye hazırız.”

Edremit’te yaptıkları çalışmalarla ilgili bilgiler veren Say, “Turizm Algı Endeksi projesi çok önemli bir çalışma. Bu çalışma kesinlikle yapılmalı. Ayda bir yaptığınız bu toplantılarınızdan bir tanesine ev sahipliği yapmaya hazırız. Bu anlamda bizde toplantıya katılır ve birlikte çalışmaya hazırız. Van için taş üstüne taş konulacak her projenin yanındayız, arkasındayız. Sizinle birlikte olduğumuz için çok mutlu oldum. Edremit Belediyesi olarak Genç Girişimciler Kuruluna kapılarımız sonuna kadar açıktır” dedi.

Toplantı karşılıklı fikir alışverişi ile sona erdi.

