Van'da kardan kapanan yollar ulaşıma açıldı

VAN ve çevresinde dün etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan mahalle ve mezra yolları, Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı karla mücadele ekiplerinin çalışması sonucu ulaşıma açıldı.

Van'ın Çaldıran, Saray, Başkale, Gürpınar ile Özalp ilçelerinde dün etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle 33 mahalle ve mezraya ulaşımın sağlandığı yollar kapandı. Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı karla mücadele ekiplerinin yoğun çalışması sonucu yollar, yeniden ulaşıma açıldı. Çalışma yapan ekipler, tipi nedeniyle araçlarıyla yollarda kalan sürücüleri de yardım etti. Mahalle sakinleri, yollarını kardan temizleyen ekiplere teşekkür etti.



VAN 10 Aralık 2019 Salı İMSAK 05:38

GÜNEŞ 07:05

ÖĞLE 12:04

İKİNDİ 14:31

AKŞAM 16:52

YATSI 18:15

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