Öğrencilerden ‘Sıfır Atık’ projesine anlamlı destek

Van’daki Vestel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, ‘Sıfır Atık’ projesi kapsamında oluşturdukları kitap kılıflarıyla hem kitapların sonraki nesillere ulaşmasını sağlayacak hem de elde edilen gelirle ihtiyacı olan çocukların eğitimine destek olacaklar.

İpekyolu ilçesine bağlı Vestel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, ‘Sıfır Atık’ projesine destek olmak amacıyla atık kumaşlardan kitap kılıfları oluşturdu. Atık kumaşlardan oluşturulan kitap kılıfları ile kitapların sonraki nesillere aktarılması hedeflenirken, aynı zamanda satışa sunulacak olan kitap kılıflarından elde edilecek gelirle ihtiyacı olan öğrencilerin eğitim ve öğretimlerine devamlılığı sağlanacak. Konuyla ilgili açıklamada bulunan Vestel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdiresi Elif Yörük, “Daha önce İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz tarafından ‘Van Okuyor’ projesi başlatılmıştı. Bizde hem projeye destek olmak hem de çocuklarımıza kitap okuma farkındalığını kazandırmak için okulumuzun moda tasarım bölümündeki öğretmen ve öğrencilerimizle birlikte kitap koruma kılıfları oluşturduk. Oluşturulan bu kılıflarla kitabın korunması sağlanarak, bu kitapların birçok nesile aktarılmasını hedefliyoruz. Bunun yanında Sıfır Atık projesine de destek olan bu kılıflar, ileriki süreçte düzenleyeceğimiz kermeslerde satışa sunulacak ve orada elde edilen gelirle ihtiyacı olan öğrencilerimizin eğitim ve öğretimlerini devam ettirmeleri amacıyla kendilerine bağışlanacaktır. Ben bu anlamda projede emek veren tüm öğretmen ve öğrencilerime teşekkür ediyorum” dedi.

VAN 11 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 05:38

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