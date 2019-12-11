Van’da kar temizleme çalışması

Van'da etkili olan kar yağışından dolayı büyükşehir belediyesi, cadde ve sokaklarda karla mücadele çalışması başlattı.

Gece saatlerinde etkili olan kar yağışıyla birlikte vatandaşların sıkıntı yaşamaması için harekete geçen karla mücadele ekipleri, kar yağışına rağmen mücadelesini sürdürüyor. Kent merkezinde 100 personel cadde ve sokaklardaki kaldırımlarda küreme çalışması yapıyor.

Kent genelinde mahalle yollarının tamamen açık olduğu ve olası yol kapanmalarına karşı da ekiplerin 7/24 hazır bekletildiği öğrenildi.

VAN 11 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 05:38

GÜNEŞ 07:06

ÖĞLE 12:04

İKİNDİ 14:32

AKŞAM 16:53

YATSI 18:15

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