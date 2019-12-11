Edremit’te karla mücadele çalışması Ekipler geceli gündüzlü 24 saat esasına göre teyakkuzda

Van’ın Edremit Belediyesi, dünden beri etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Edremit ilçesinde etkili olan kar yağışıyla birlikte belediye ekipleri yol açma ve tuzlama çalışmalarına geceli gündüzlü devam ediyor. Fen İşleri Müdürlüğü bünyesinde 15 iş makinesi, 3 tuzlama aracı ve 45 personelle 19 mahalle ile 12 bin TOKİ konutunun bulunduğu bölgede çalışmalarını sürdüren belediye ekipleri, olumsuz bir durumun yaşanmasının da önüne geçiyor. Vatandaşların kardan olumsuz etkilenmemesi için canla başla çalışan ekipler, ilçenin her noktasında kar mücadelesi veriyor. 24 saat esasına göre teyakkuzda olan ekipler, ana arterler başta olmak üzere tüm cadde ve sokakları kardan temizliyor.

Öte yandan, trafiği aksatacak ve tehlike oluşturacak yollarda ise ekipler tarafından tuzlama çalışması yapılıyor.

VAN 11 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 05:38

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