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Bayan kuaförlere uygulamalı eğitim

İHA

Bayan kuaförlere uygulamalı eğitim

Van Berberler Kuaförler Odası ve Kaya Kozmetik tarafından ortaklaşa düzenlenen bayan kuaförlere yönelik keratin bakımı, saç renklendirme ve türban eğitimleri verildi.
Bayan kuaförlere yönelik verilen uygulamalı eğitim seminerinde keratin bakım, saç renklendirme ve türban eğitimleri alanında uzman eğitmenler Müjdat Darcan, Servet Memiş ve Leyla Bozkaya tarafından verildi. Van ve ilçelerinden bayan kuaförlerin katılımı ile gerçekleştirilen eğitim semineri öncesinde kısa bir konuşma yapan Van Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Veysel Koç, “Oda olarak her ay bir eğitim programımız var. Amacımız üyelerimizin daha bilgili olması ve mesleklerini daha güzel icra etmeleri. Bunun için ayda bir kere bay ve bayan kuaför üyelerimize yönelik uygulamalı eğitim seminerleri veriyoruz” dedi.
Üyelerine yönelik eğitimlerin bu anlamda çok önemli olduğunu sözlerine ekleyen Koç, “Bunun için il dışından ilimize uzman eğitmenler getirerek üyelerimize mesleki konularda eğitim veriyoruz. Eğitim ve seminerimizi Van Berberler ve Kuaförler Odası ile Kaya Kozmetik ortaklaşa düzenledik. Katılımın yoğun olduğu seminerimiz çok faydalı geçti. Bu anlamda seminerimize katılan üyelerimize ve seminer ortağımız Metin Kaya'ya teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.
Kaya Kozmetik Yönetim Kurulu Başkanı Metin Kaya, ise Van Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Veysel Koç ile birlikte organize ettikleri eğitim seminerinin çok iyi geçtiğini ifade ederek, bayan kuaförlere yönelik yaptıkları bir günlük eğitimin sona erdiğini söyledi. Eğitimin uygulamalı olarak gösterildiğini sözlerine ekleyen Kaya, “Bayan kuaförlerin ve güzellik uzmanları açısından verimli bir eğitim olduğunu, meslekteki yeni teknikleri yakından gören ve eğitimlere katılım sağlayan bayan kuaförlere teşekkür ediyorum" dedi.

VAN

11 Aralık 2019 Çarşamba

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