Van’da fabrikaların güneş enerjisiyle donatılması finansmanı değerlendirildi Van TSO Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Takva: “Bankalar temiz enerji üretimi için sarfiyatı yüksek olan firmalara cazip avantajlar sunuyor"

Van Ticaret ve Sanayi Odası (Van TSO) tarafından “Saha ve Çatı Güneş Enerjisi Santrali (GES) Projelerinin Finansmanı” bilgilendirme semineri düzenlendi.

Van TSO Tuşba Salonunda gerçekleştirilen bilgilendirme seminerinde, GES projelerine sağlanan destekler anlatıldı. Seminerde ayrıca, projeler kapsamında kentte yürütülecek çalışmalar için finansman desteği sağlanacağı ifade edildi. Burada açılış konuşması gerçekleştiren Van TSO Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Takva, “Kentimizin en önemli yatırım alanlarının başında gelen güneş enerjisi potansiyelinin ekonomik çıktılara dönüşmesi hususunda bu programla birlikte önemli gelişmeler yaşanacağını ümit ediyoruz. Urartu medeniyetine başkentlik yapmış olan ilimiz, tarihçiler ve bilim insanları tarafından güneşin başkenti olarak nitelendirilmiştir. Stratejik konumu, sahip olduğu ulaşım ağları, 6. Yatırım Teşvik Bölgesinde yer alması, turizm potansiyeli, güneş enerjisi potansiyeli, zengin maden yatakları, doğal kaynakları, tarım ve hayvancılık potansiyeli, genç nüfusu ve sulanabilir arazi varlığı ile dokunuşları bekleyen ilimizin sahiplenilmesi ve ülke ekonomisi ile bütünleşik bir şekilde gelişmesi hususunda, oda olarak yoğun mesai harcamaktayız” dedi.



“Güneş enerjisi bakımından oldukça zenginiz”

Güneş enerjisi bakımından Van’ın, Türkiye’nin ilk üç ili içerisinde yer aldığını belirten Başkan Takva, “Yıllık ortalama 3 bin 68 saat güneşlenme süresi ve 1.635 KWh/metrekarelik ışınım değerine sahiptir. Coğrafya ve iklim parametrelerinin etkisi ile güneş enerjisi bakımından oldukça zenginiz. Bunun yanı sıra güneş enerjisine uygun yatırım alanlarımız oldukça fazla ve yeni girişimcileri beklemektedir. Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı verilerine göre; 6094 Sayılı Kanun ile izin verilen 600 MW’lık Lisanslı GES (Güneş Enerjisi Santrali) kotası 28 ile tahsis edilmiş ve iller arasında en yüksek ikinci kota 77MW ile Van iline verilmiştir. 2018 yılı içerisinde ilimiz için belirlenen 77 MW’lık kapasitenin 30 MW’ı ile ilgili Edremit ilçemizde önemli bir yatırım gerçekleşmiştir. Bu ve benzer yatırımların kentimiz, bölgemiz ve genel ülke ekonomisine önemli katkıları olacaktır. Yine, 600 MW’lık lisanslı kota, TEİAŞ tarafından MW başına en yüksek katkı payı sunan firmalara yarışma usulü ile tahsis edilmiş ve il bazında yapılan yarışmalar sonucunda Türkiye’de MW başına en yüksek katkı payı 2 milyon 960 bin TL ile Van’daki GES projelerine verilmiş ve Van ilinin GES yatırımlarındaki yeri ve önemi özel sektör tarafından tescillenmiştir” diye konuştu.



“Van İli Güneş Enerjisi Endüstri Bölgesi” projesi

Takva, Van TSO’nun da içinde bulunduğu, Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından projelendirilen ve 2015 yılında dönemin Van Valisi tarafından dönemin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanına sunulan “Van İli Güneş Enerjisi Endüstri Bölgesi” projesi ile ilgili de bilgi vererek, “Van İli Güneş Enerjisi Endüstri Bölgesi ile Edremit ilçemizde ilk etapta 40 bin dönüm arazi üzerinde 1400 MW’lık lisanslı ve lisanssız GES projesi hayata geçecektir. Bu proje genişleyebilir alan ile 77 bin dönüme kadar çıkartılabilecektir. Belirlenen alan, mevcut güneş enerjisi potansiyeli ve Van Gölü’nün yansıtıcı etkisi ile ülkemizde enerji verimliliği açısından ilk sırada yer almaktadır. Tabi, bu projenin hayat geçmesi ile Endüstri Bölgeleri Kanununa göre, işletme müdürlüğü kurmak gerekecektir. Kanunda işletme müdürlükleri ticaret ve sanayi odaları tarafından kuruluyor denilmektedir. İlk etapta ‘Yenilenebilir Kaynak Alanı’ oluşturulması için 2018 yılında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı yetkilileri tarafından Edremit ilçemizde bir araştırma yapıldı. Valimiz koordinatörlüğünde konu ile ilgili lobi faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Yerel yatırımcıların katma değeri yüksek yatırımlara yönelmesi, istihdam oluşturulması, yerel sermayenin artması ve en önemlisi Van ilinin enerji üretimi ve dağıtım altyapısının gelişmesi yönünde bu projemiz hayati önem taşımaktadır. Bu çerçevede güneş şehri anlamına gelen Tuşba, yani Van ilinin adına yaraşır bir şekilde, sahip olduğu bu potansiyel ile yeni girişimcilerin bu alana yönelerek teşvik ve desteklerden faydalanarak, kentin ekonomik kalkınmasında önemli roller alacağına olan inancımla tüm katılımcıları canı gönülden selamlıyor saygılarımı sunuyorum” şeklinde konuştu.



Güneş enerjisinin önemi

Van Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Başkanı Başkanı Memet Aslan da, güneş enerjisinin önemine değinerek, şunları söyledi:

“Dünyamızda ana gündem maddesi olan ve uzun yıllar daha gündemde kalacak olan enerji, dünya için olduğu gibi ülkemiz için de çok önemli bir sorundur. Ülkemiz, enerjide büyük oranda dışa bağımlı olarak her yıl milyarlarca dolar harcayarak enerji ithal etmektedir. Ülkemizin fosil enerji kaynakları bakımından yetersiz olması, ülkemizi yeni enerji kaynakları arayışına zorlamıştır. Dünyada sürekli artan enerji talebi ve buna paralel olarak mevcut enerji kaynaklarının hızla tüketimi dünya ülkelerini yeni enerji kaynakları arayışına zorlamıştır. Güneş enerjisi üretim tesislerinin inşasının ve verimli bir şekilde çalıştırılmasının en büyük ayaklarının başında finansal konular gelmektedir. Finansal konuların çözümü, finansman sektörünün ciddi bir sorumluluk alması ile mümkündür. Bankalarımız günlük hesapları ve kısa vadeli kazanç sağlayıcı politikalarından vazgeçerek ekonomiyi canlandıracak, üretimi destekleyici, yerli ve milli üretimleri özendirici rasyonel, düşük faizli ve uzun vadeli kredi imkanları sağlamaları en büyük beklentimizdir.”

Açılış konuşmalarının ardından “Saha ve Çatı Güneş Enerjisi Santrali (GES) Projelerinin Finansmanı” hakkında sunum gerçekleştirildi.

Program sorucevap bölümüyle sona erdi.

VAN 11 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 05:38

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