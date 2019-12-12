Meteorolojiden kar yağışı uyarısı

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü, bölge genelinde akşam ve gece saatlerinde kar yağışı beklendiğini duyurdu.

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu geçeceği belirtilerek, “Akşam ve gece saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin edilmektedir. Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus, yer yer sis hadisesi beklenmektedir. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Rüzgarın; genellikle doğu ve güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. İl merkezleri için günün en yüksek sıcaklıkları ise Van’da 6, Bitlis’te 3, Hakkari ve Muş’ta ise 5 derece olması beklenmektedir” denildi.

VAN 12 Aralık 2019 Perşembe İMSAK 05:39

GÜNEŞ 07:07

ÖĞLE 12:05

İKİNDİ 14:32

AKŞAM 16:53

YATSI 18:15

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