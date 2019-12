Van’ın Edremit Belediyesi israfı önlemek amacıyla ‘Ekmeği Çöpe Atma Sokak Hayvanlarına Aş Olsun’ projesi kapsamında bayat ekmeklerin toplanarak sokak hayvanlarına dağıtılması için ilçedeki iş yerlerine ekmek kutusu dağıttı.

Bir yandan ekmek israfını önlemek bir yandan ise kış aylarında yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için ‘Ekmeği Çöpe Atma Sokak Hayvanlarına Aş Olsun’ projesine start veren Edremit Belediyesi, anlamlı bir çalışmaya daha imza attı. İlçe merkezinde özellikle ekmeğin çok tüketildiği iş yerlerine bırakılan kutular içerisinde toplanacak olan ekmekler, her gün 15.0017.00 saatleri arasında alınarak, sokak hayvanları için uygun noktalara bırakılacak. İlk etapta 30 adet kutunun dağıtıldığı ilçede, bu sayısının ilerleyen günlerde arttırılacağı kaydedildi.



“Bu sayıyı arttıracağız”

Başlatılan proje ile ilgili açıklamalarda bulunan Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, bayat ekmek kutularından toplanan ekmeklerin doğadaki hayvanlara yem olarak geri dönmesini hedeflediklerini anlattı. Bu konuda herkesin duyarlı olması gerektiğini ifade eden Başkan Say, “Şimdilik 30 bayat ekmek kutusu hazırladık ve ilçe merkezindeki iş yerlerimize dağıttık. Bayat ekmekleri toplayarak doğada bulunan hayvanlara yem olarak geri dönüşüm elde etmek istiyoruz. İnşallah ilerleyen günlerde de bu sayıyı arttırmayı hedefliyoruz” dedi.



“Amacımız ilçemizde israfın önüne geçmek”

Böylesi bir çalışma ile ekonomiye de ciddi anlamda bir katkının sunulacağını sözlerine ekleyen Başkan Say, “Maalesef birçok alanda olduğu gibi Türkiye’de en büyük nimetlerden biri olan ekmek, ciddi anlamda israf ediliyor. Sadece ekmekteki israf göz önünde bulundurulduğunda ülke ekonomisinin ne kadar büyük bir kayıp içinde olduğunu görüyoruz. Edremit Belediyesi olarak, biz de üzerimize düşen görevi yerine getirerek, bir yandan israfı önlemek öte yandan da sokak hayvanlarının aç kalmaması için böylesi bir projeye start verdik. Rabbim, ilçemize hayırlı uğurlu olmasını nasip etsin inşallah” ifadelerini kullandı.

VAN 12 Aralık 2019 Perşembe İMSAK 05:39

GÜNEŞ 07:07

ÖĞLE 12:05

İKİNDİ 14:32

AKŞAM 16:53

YATSI 18:15

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.