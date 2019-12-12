İpekyolu’nda “Üreme Sağlığı ve Kanser Taraması” eğitimi

Van’ın İpekyolu Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü ile İpekyolu İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından kadın personellere yönelik üreme sağlığı, stresle baş etme yöntemi ve kanser taraması ile ilgili eğitim verildi.

Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Dr. Semra Gümüş ile İpekyolu İlçe Sağlık Müdürlüğünde görevli hemşireler Züleyha Kuşman, Beyaz Karaca, Nesrin Kurt, Filiz Er, Özgül Kapıcı ve Irmak Biçer tarafından verilen eğitime kadın personeller katıldı. Verilen eğitimde personellere kanserden korunmanın yöntemleri, erken tanı ve teşhisin hayatımızdaki önemi, yaş aralıklarına göre muayene olma aralıkları, stresin hayatımızdaki yeri, aile planlaması ve üreme sağlığı ile ilgili bilinmesi gerekenler aktarıldı.

Ayrıca eğitimdeki tüm 3069 yaş aralığındaki kadın personeller, ücretsiz taramalar için Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezi (KETEM) ile İpekyolu Sağlıklı Hayat Merkezine davet edildi.

VAN 12 Aralık 2019 Perşembe İMSAK 05:39

GÜNEŞ 07:07

ÖĞLE 12:05

İKİNDİ 14:32

AKŞAM 16:53

YATSI 18:15

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.