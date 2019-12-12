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Van’da ‘Zoru Başaranlar Kariyer Sohbetleri’ programı

İHA

Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı KYK yurtlarında kalan kız öğrencilere yönelik 'Zoru Başaranlar Kariyer Sohbetleri' programı düzenlendi.

Van’da ‘Zoru Başaranlar Kariyer Sohbetleri’ programı

Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı KYK yurtlarında kalan kız öğrencilere yönelik ‘Zoru Başaranlar Kariyer Sohbetleri’ programı düzenlendi.
Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurt Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından ‘Zoru Başaranlar Kariyer Sohbetleri’ kapsamında, Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı KYK yurtlarında kalan kız öğrencilerine yönelik bir program düzenlendi. Merkez Kız Yurdunun konferans salonunda düzenlenen etkinliğe Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, Gençlik ve Spor İl Müdürü Nevzat İnanç, rektör ve il müdürünün eşleri, rektör yardımcısı, yurt müdürleri ve kız yurtlarında kalan çok sayıda öğrenci katıldı.
Öğrencilerin sosyal ve kültürel gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla düzenlenen etkinliğin açılış konuşmasını Gençlik ve Spor İl Müdürü Nevzat İnanç yaptı. Gençlerin kendilerinin farkında olmalarını tavsiye eden İnanç, "Şunu unutmayın ki dünyayı yönetenler ya da şehirleri yönetenler, o ülkenin en büyük şehirlerinde, en büyük üniversitelerinde okuyanlar değildir. Kendi varlığınızın farkında olun. Bu akşam sizleri bu anlamda keyifli bir sohbet bekliyor. Geleceğimizin teminatı olan siz gençlerimizi rektörümüzün kariyeri hakkındaki sohbeti ile baş başa bırakıyorum" dedi.
Kariyer sohbetine konuşmacı olarak katılan Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli ise, katılımcılara özgeçmişinden kısaca bahsederek, “İnsanların hedefleri hiçbir zaman bitmemeli, kendi imkânlarımla ne yapabilirim? Diye düşünmeleri gerekir. Belki her şeyi yapamazsınız ama bir şeyi yapabilirsiniz. Çalışmaktan vazgeçmeyeceksiniz. Ama sıradan da olmayacaksınız. Zorluklar karşısında yılmadan çalışacaksınız. O nedenle denemekten ve çalışmaktan vazgeçmeyin. Hayata mutlaka farklı yönlerden bakın” diye konuştu.
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli’ye geceye katılımlarından dolayı Gençlik ve Spor İl Müdürü Nevzat İnanç tarafından tablo takdim edildi.
Program, katılımcıların toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.

VAN

12 Aralık 2019 Perşembe

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