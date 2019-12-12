Van’da şiir ve müzik dinletisi

Van Sanat ve Edebiyat Topluluğu üyeleri tarafından Şehit Ferhat Arslan Anadolu İmam Hatip Lisesinde şiir ve müzik dinletisi gerçekleştirildi.

Organizasyonunu ve sunuculuğunu Ramazan Yıldırımçakar'ın yaptığı programda, yatılı okul öğrencileri unutulmaz bir gece yaşadı. Van Sanat ve Edebiyat Topluluğu Başkanı Orhan Demirtaş, Van Sanat ve Edebiyat Topluluğu Başkan Yardımcısı Ercan Ulutaş, Van Sanat ve Edebiyat Topluluğu Kadın Sanat Başkanı Hicran Memiş ile topluluk üyeleri Ramazan Yıldırımçakar ve Erkan Eryiğit duygu yüklü şiirler okurken, müzisyenler Refik Kahraman, gitaristler Muhammed Tunahan Demirtaş ve Kerim Kaplan da okudukları şarkılarla coşkulu anlar yaşattı. Program ile ilgili bir konuşma yapan Şehit Ferhat Arslan Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Gökhan Yıldırımçakar, "Bugün bizleri kırmayıp okulumuza gelerek öğrencilerimize sıra dışı ve ihtiyaç duyduğumuz bir gece yaşatan Van Sanat ve Edebiyat Topluluğu üyelerine sonsuz teşekkür ederim. Bu etkinliklerimiz devam edecektir. İnşallah sizleri tekrar tekrar okulumuzda görmek bizleri çok mutlu edecektir. Bu vesileyle hepinize güzel gece için minnettarım" dedi.

Van Sanat ve Edebiyat Topluluğu Başkanı Orhan Demirtaş ise, topluluk olarak tamamen gönüllü bir oluşum olduklarını belirterek, “Bu gece sizlerle bir arada olduğumuz için çok bahtiyarım. Çünkü siz bizim geleceğimizsiniz, iyi eğlenceler dilerim" ifadelerini kullandı.

Öğrencilerin de şarkı söyleyerek şiir okuduğu program, çekilen toplu fotoğrafla sona erdi.

VAN 12 Aralık 2019 Perşembe İMSAK 05:39

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