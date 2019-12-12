Van’da ‘Kronik Hastalıklar İl Kurulu’ toplantısı

Van İl Sağlık Müdürlüğü tarafından ‘Kronik Hastalıklar İl Kurulu’ toplantısı yapıldı.

İl Sağlık Müdürlüğünün toplantı salonunda Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan Yardımcısı Büşra Tapan Soğanda başkanlığında yapılan toplantıya; Van YYÜ Dursun Odabaş Tıp Merkezi, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü, İl Müftülüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, SBÜ Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İl Sağlık Müdürlüğü ve Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı temsilcileri katıldı. Burada konuşan Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan Yardımcısı Büşra Tapan Soğanda, İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Mahmut Sünnetçioğlu’nun talimatları doğrultusunda kurumlarınca yürütmekte olan ‘Kronik Hastalıklar İl Kurulu’ toplantısı için bir araya geldiklerini belirterek, ‘Bakanlığımızca 2018/25 sayılı genelgeye istinaden kronik hastalıklar ve risk faktörleri ile mücadele amacıyla Türkiye Kronik Hava Yolu Hastalıkları Önleme ve Kontrol Programı, Türkiye Böbrek Hastalıkları Önleme ve Kontrol Programı, Türkiye Kalp ve Damar Hastalıkları Önleme ve Kontrol Programı, Türkiye Kas ve İskelet Hastalıkları Önleme ve Kontrol Programı, Türkiye Sağlıklı Yaşlanma Eylem Planı ve Uygulama Programı uygulamaya konulmuş ve yürütülmektedir” dedi.

Söz konusu kontrol programlarının il genelinde uygulanması ve eylem planlarında yer alan aktivitelerin yerine getirilmesi, desteklenmesi ve koordinasyonun sağlanması amacıyla bu kontrol programları için İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Kronik Hastalıklar ve Yaşlı Sağlığı Birimi koordinasyonunda, kronik solunum yolu hastalıkları konularında yapılan etkinliklerin yer aldığı sunumu kurul üyeleriyle paylaşarak yıl içerisinde yapılacak etkinliklerle ilgili üyelerin görüş ve önerileri doğrultusunda kararlar alındı.

Alınan kararlarda Van’da KOAH, astım, böbrek, kalp, kas ve iskelet sistemi hastalıkları, organ bağışının arttırılması, obezite, diyabet, hipertansiyon, akılcı ilaç kullanımı ve benzeri konularda halk sağlığının korunması ve kronik hastalıkların önlenmesi konusunda önemli gelişmeler sağlayarak beklenen yaşam süresinin arttırılması, toplum ve sağlık personelinin farkındalığını ve sağlık okuryazarlığını geliştirilmesinin hedeflendiği belirtildi.

VAN 12 Aralık 2019 Perşembe İMSAK 05:39

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