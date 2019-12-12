Bebek dostu hastanelere sertifikaları teslim edildi

Sağlık Bakanlığınca yürütülen “Anne Sütünün Teşviki ve Bebek Dostu Sağlık Kuruluşları Programı” kapsamında daha önceden yapılan değerlendirmeler sonucu ‘Bebek Dostu Ünvanı’ almayı hak etmiş olan hastanelere sertifikaları düzenlenen törenle verildi.

İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dt. Şebnem Kartal, Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda ‘Bebek Dostu Ünvanı’na sahip olan Özel Lokman Hekim Hayat Hastane ile ilde faaliyet gösteren diğer hastaneye sertifikalarını teslim etti.



“Bebeğin İlk Aşısı Anne Sütüdür”

Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dt. Şebnem Kartal, il geneli hastanelerde anne sütünü teşvik etmek, emzirmenin önemine vurgu yapmak adına çalışmalar yürütüldüğünü belirterek; hastanenin de bu çalışmaların sonucu Bebek Dostu Hastane ünvanına sahip olduğunu söyledi. Bebek üzerinde gerek bağışıklık sistemi, gerek koruyucu sistem üzerindeki etkileri, gerekse ileride kronik hastalıklara yakalanma ihtimalini asgariye indirmek üzere yapılan çalışmaların çok önemli olduğunu ifade eden Kartal, “Burada esas amacımız anne sütünün önemini doğru bir şekilde annelere anlatılması. Bölge olarak nüfus yoğunluğun kırsalda yaşandığı bir yerdeyiz. Kırsal nüfus olunca sosyo ekonomik, sosyo kültürel düşüklülüğü beraberinde getiriyor. Kırsal kesimde coğrafi şartlardan dolayı bu çalışmalar kolay olmuyor. Hekimlerimiz, sağlık personelimiz, kırsaldaki bu hizmetleri mobil hizmet olarak yürütüyorlar. Aileleri, anneleri bu konuda sürekli bilgilendiriyorlar ve bunu da aile hekimliği personelinin özverili çalışmalarıyla yürütüyoruz” diye konuştu.



Sağlık Bakanlığı’nca 1991 yılından beri UNICEF işbirliğinde Anne Sütünün teşviki ve Bebek Dostu Sağlık Kuruluşları Programı yürütülmektedir. Program kapsamında "bebeklerin doğumdan hemen sonra emzirmeye başlatılması, ilk 6 ay sadece anne sütü verilmesi ve 6. aydan sonra uygun besinlerle beraber emzirmenin 2 yaşına kadar devam etmesi amaçlanıyor. Eğitim alan ve hastanelerinde doğru anne sütü uygulamalarını yerleştiren hastaneler ziyaret edilerek, uluslararası düzeyde hazırlanmış standart bir form çerçevesinde değerlendirilmekte ve başarılı uygulamalar yapan hastaneler "Anne Sütü Komitesi " kararı ile "Bebek Dostu Hastane" olarak belgelendiriliyor.

VAN 12 Aralık 2019 Perşembe İMSAK 05:39

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