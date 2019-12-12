Bakan Gül Van’a geliyor

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Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere yarın Van’a geliyor.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, Bakan Gül’ün yarın saat 09.15’te uçakla kente geleceği belirtildi. Van Ferit Melen Havalimanında karşılanacak olan Bakan Gül, ilk olarak DoubleTree by Hilton Van Otelinde yapılacak olan ‘Bölge İstişare Toplantısı’na katılacak. Ardından Van Cumhuriyet Başsavcılığı, Van Bölge Adliye Mahkemesi Başkanlığını ziyaret ettikten sonra kentte Cuma namazı kılacak olan Bakan Gül’ün akşam saatlerine doğru Van’da ayrılması bekleniyor.

VAN 12 Aralık 2019 Perşembe İMSAK 05:39

GÜNEŞ 07:07

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AKŞAM 16:53

YATSI 18:15

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