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Van’da ‘Karma İşbirliği Toplantısı’ yapıldı

İHA

Van Ticaret ve Sanayi Odası (Van TSO) öncülüğünde 'Karma İşbirliği Kurulu Toplantısı' gerçekleşti.

Van’da ‘Karma İşbirliği Toplantısı’ yapıldı

Van Ticaret ve Sanayi Odası (Van TSO) öncülüğünde ‘Karma İşbirliği Kurulu Toplantısı’ gerçekleşti.
Van TSO’da düzenlenen toplantıya Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) adına Van Ticaret ve Sanayi Odası (Van TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Takva, Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) adına Van Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ESOB) Yönetim Kurulu Başkanı İsa Berge, Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) adına Van Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Memet Aslan, Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRKİŞ) adına Türkiye Enerji, Su ve Gaz İşçileri Sendikası (TESİŞ) Van Şube Başkanı Naif Balandı, Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu (HAKİŞ) adına Hakİş Van Temsilcisi Abdullah Efeoğlu ile Memur Sendikaları Konfederasyonu (MemurSen) adına MemurSen Van Şube Başkanı Mehmet Ali Uca katıldı. Toplantıda açılış konuşmasını yapan Van TSO Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Takva, Avrupa Birliği (AB) Karma İstişare Komitesi (KİK) Türkiye kanadında yer alan üst kuruluşların, yereldeki etkinliğini artırmak üzere belli periyotlarda bir araya gelme kararı alındığını ifade ederek, “Van ilinin ticaret, yatırım ve hizmetleri başta olmak üzere, ekonomik ilişkilerin yürütülmesi, işverenlerle kamu ve özel sektörde çalışanların menfaatinin korunmasıiş geliştirme çalışmalarına yardımcı olmak amacıyla Van Karma İstişare Komitesi (Van KİK) olarak ilk defa geçtiğimiz günlerde bir araya geldik. Türkiye’nin önemli sivil toplum kuruluşları (STK) temsilciliklerinin yer aldığı, Van Karma İstişare Komitesinin kent için şiar edindiği belli görevleri bulunmaktadır. Bunlar; Van ilinin ekonomik, ticari, sanayi ve mali ilişkilerini izlemek, bu tür ilişkilerin kurulmasına ve geliştirilmesine yardımcı olmak. Van ilinin ekonomik ilişkilerinin geliştirilmesi, karşılaşılacak sorun ve engellerin çözümü için ilgili kurumkuruluşlara görüş ve öneriler sunmak, ilimizin ekonomik performansının artırılması ile üretim ve ihracata dönük uluslararası yatırımların özendirilmesine yönelik çalışma yapmak, ilimizin yatırım olanaklarının yurt içinde ve yurt dışında tanıtımına yönelik etkinlikler yapmak, yatırım yapabilecek yerli ve yabancı girişimcilere, kurulca belirlenen ilkeler çerçevesinde yol göstermek, iş olanaklarının önündeki engelleri tespit etmek, bu engelleri gidermeye ve işbirliğinde aşama kaydetmek için altyapı oluşturmaya yönelik öneriler geliştirerek, ilgili kurum ve kuruluşlara görüş aktarmak, ekonomik ilişkilerin gelişmesi için gerekli olan politikalar, çözümler ve mekanizmalar konusunda üst kuruluşların belirleyeceği ana stratejiler çerçevesinde öneriler geliştirmek, ülkemizde meydana gelen sosyal, ekonomik ve politik gelişmelerde, üst kuruluşların talimatları doğrultusunda bir araya gelerek, basın toplantısı, basın açıklaması, yazılı ve sözlü deklarasyon gerçekleştirmek ve kamuoyu ile paylaşmak, komitenin almış olduğu kararların, komite üyelerince münferiden değil, dönem sözcüsü aracılığı ile yapılmasını sağlamaktır” dedi.
Üstlendiği görevlerinin yanı sıra sekreteryasını Van Ticaret ve Sanayi Odasının yaptığı komitenin, gerekli görülmesi durumunda danışma kurulları oluşturabileceğini dile getiren Takva, “Danışma kurulları, komitenin belirleyeceği ekonomik ilişkilerle bağlantılı alanlarda faaliyet gösteren, genel veya sektör nitelikte örgütlenmiş sivil toplum kuruluşları, ilgili kurumkuruluşlar ve firmalardan temsilciler ile ekonomik ilişkilerde deneyimli kimselerden oluşturulur. Danışma kurulları, çeşitli ülkelere ve bölgelere yönelik inceleme sonuçları, sektörel kapasiteler, sektörlerin ekonomik ilişkilerdeki öncelik ve beklentileri konusunda bilgi sağlar, iş gücü piyasası ilişkilerinin geliştirilmesine yönelik görüş oluşturur ve önerilerde bulunurlar. Bu çalışmalarla işçi, işveren birlikteliği ve karşılıklı diyalogun geliştirilmesine katkı sunacaktır” ifadelerini kullandı.
Her ay düzenli olarak bir araya gelecek olan komitenin, olağanüstü durumlarda ve gerekli hallerde toplanabileceğini de sözlerine ekleyen Başkan Takva, “Komite, üye salt çoğunluğu ile toplanır ve hazır bulunanların salt çoğunluğu ile karar alır. Aylık olarak yapılacak olan toplantılar, her defasında bir üyenin ev sahipliğinde gerçekleşecektir. Aylık olağan toplantıda bir sonraki toplantının yeri ve tarihi, bu şekilde belirlenecektir. Komite belirtilen 8 sivil toplum kuruluşunun ortak imzasıyla oluşturulmuştur. Sonrasında komiteye dahil olmak isteyen veya komitenin dahil etmek istediği bir kurumkuruluş olursa, komite üyelerinin oy birliği ile karar alınarak, başvurunun veya önerilen kuruluş değerlendirme sonrası, komite üyeliği gerçekleşebilir. Ayrıca komite üyelerinin herhangi bir konu için, yurtiçi ve yurtdışı ziyaretlerinde yapılacak harcamalardan her kurul üyesinin kendisi sorumludur” diye konuştu.
ESOB Yönetim Kurulu Başkanı İsa Berge, OSB Yönetim Kurulu Başkanı Memet Aslan, TESİŞ Van Şube Başkanı Naif Balandı, Hakİş Van Temsilcisi Abdullah Efeoğlu ile MemurSen Van Şube Başkanı Mehmet Ali Uca’nın da birer konuşma yaptığı toplantı, daha sonra basına kapalı devam etti.

VAN

12 Aralık 2019 Perşembe

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