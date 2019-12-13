Park halindeki kamyonet yandı

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Van merkez Tuşba ilçesinde park halindeki kamyonette çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre yangın, Tuşba ilçesine bağlı Yalı Mahallesi'nde park halindeki kamyonette yangın çıktığını ihbarı alan Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı Tauşba Grup Amirliği ekipleri olay yerine sevk edildi. Korkulu anların yaşandığı yangın, ekipler tarafından yapılan müdahale sonrası büyümeden söndürülürken, kamyonette büyük çapta hasar meydana geldi.

VAN 13 Aralık 2019 Cuma İMSAK 05:40

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