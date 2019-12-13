Erciş'te ustalar öğrencilerle buluştu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Erciş'te ustalar öğrencilerle buluştu

İHA

Van'ın Erciş ilçesinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Van Valiliği, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) tarafından yürütülen 'Geleceğim, Mesleğim' projesi kapmasında ustalar öğrencilerle buluşturuldu.

Erciş'te ustalar öğrencilerle buluştu

Van'ın Erciş ilçesinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Van Valiliği, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) tarafından yürütülen ‘Geleceğim, Mesleğim’ projesi kapmasında ustalar öğrencilerle buluşturuldu.
Erciş Mehmet Murat İşler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi konferans salonunda gerçekleşen buluşma sonrası açıklamalarda bulunan Erciş İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Nurullah Çiftçi, proje kapsamında işlerinde başarı olan ve ilçede sanatkarlığıyla tanınan ustaları çırak ve öğrencilerle buluşturduklarını belirterek, “İlçemizde çeşitli branşlarda kendilerini geliştiren ustalarımızı öğrencilerimizle buluşturup, onların bilgi birikim ve tecrübelerini öğrencilerimizle paylaşmasını sağladık. Bugün de aramızda Erdoğan Kızgın ustamız bulunmaktadır. Ustamız sadece sanatıyla değil, hayat tecrübesini de öğrencilerimizle paylaştı. Kendilerine teşekkürlerimizi iletiyoruz” dedi.
68 yaşındaki elektrik ve elektronik ustası Erdoğan Kızgın ise, gençlerle bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadığını ifade ederek, “Öğrencilerimizle bir araya gelmek beni çok mutlu etmiştir. Gençlerimize öğrendikleriyle gelecekte neler yapmaları ve neler yapmamaları gerektiği konularında kendi meslek tecrübelerimden örnekler vererek toplum içerisinde işinde başarılı ve saygın usta nasıl olunur konularını ilettim. Çok da verimli oldu. Öğrencilerimiz gelecekleriyle alakalı bana soru sordular. Bizler de tecrübelerimizi öğrencilerimizle paylaştık’’ şeklinde konuştu.
DAKA Planlama ve Koordinasyon Birim Uzmanı Hülya Eskin de, amaçlarının öğrencilerin mesleklere karşı olan ilgilerini canlandırmak ve bu meslekleri icra eden kişilerden direk öğrenmelerini sağlamak olduğunu belirterek, bu tür etkinliklerin çeşitli meslek liselerinde yapılmasını desteklediklerini söyledi.
Konferansa Erciş İlçe Milli Eğitim Şube müdürleri, DAKA yetkilileri, meslek lisesi müdürleri, öğretmen ve öğrenciler katılırken, okulun atölyeleri de davetlileri tarafından gezildi.

VAN

13 Aralık 2019 Cuma

  • İMSAK 05:40
  • GÜNEŞ 07:08
  • ÖĞLE 12:05
  • İKİNDİ 14:32
  • AKŞAM 16:53
  • YATSI 18:16
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Başkale'de karla mücadele çalışması
YEREL HABERLER Başkale'de karla mücadele çalışması
Park halindeki kamyonet yandı
YEREL HABERLER Park halindeki kamyonet yandı
Van'da 16 yerleşim yeri yolu kapandı
YEREL HABERLER Van'da 16 yerleşim yeri yolu kapandı
Van’da ‘Karma İşbirliği Toplantısı’ yapıldı
YEREL HABERLER Van’da ‘Karma İşbirliği Toplantısı’ yapıldı
Çatak otogarı hizmete açıldı
YEREL HABERLER Çatak otogarı hizmete açıldı
Bakan Gül Van’a geliyor
YEREL HABERLER Bakan Gül Van’a geliyor
İpekyolu Belediyesinden çocuklar için etkinlik
YEREL HABERLER İpekyolu Belediyesinden çocuklar için etkinlik
Hilton'dan muhteşem yılbaşı programı
YEREL HABERLER Hilton'dan muhteşem yılbaşı programı
Bebek dostu hastanelere sertifikaları teslim edildi
YEREL HABERLER Bebek dostu hastanelere sertifikaları teslim edildi
Vanlı masa tenisçiler Türkiye finallerine yükseldi
YEREL HABERLER Vanlı masa tenisçiler Türkiye finallerine yükseldi
Öğrencilere yönelik “biyolojik çeşitlilik’’ eğitimleri devam ediyor
YEREL HABERLER Öğrencilere yönelik “biyolojik çeşitlilik’’ ...
Van’da ‘Kronik Hastalıklar İl Kurulu’ toplantısı
YEREL HABERLER Van’da ‘Kronik Hastalıklar İl Kurulu’ toplantısı
(Özel) Vanlı girişimci ilk mantar hasadını yaptı Van Mantar, marketlerdeki yerini aldı
YEREL HABERLER (Özel) Vanlı girişimci ilk mantar hasadını yaptı Van ...
Kuyuya düşen ineği itfaiye kurtardı
YEREL HABERLER Kuyuya düşen ineği itfaiye kurtardı
Van Büyükşehir Belediyesinden şiir dinletisi
YEREL HABERLER Van Büyükşehir Belediyesinden şiir dinletisi
Atık buzdolaplarından bahçesine duvar ördü
YEREL HABERLER Atık buzdolaplarından bahçesine duvar ördü
112’ye ‘Tavuğumu hastaneye götürebilir misiniz’ telefonu 112'nin başı şakacılar ve asılsız ihbarlarla dertte Van'da güldüren ve pes dedirten 112 çağrıları
YEREL HABERLER 112’ye ‘Tavuğumu hastaneye götürebilir misiniz’ ...
Van’da şiir ve müzik dinletisi
YEREL HABERLER Van’da şiir ve müzik dinletisi
Van’da ‘Zoru Başaranlar Kariyer Sohbetleri’ programı
YEREL HABERLER Van’da ‘Zoru Başaranlar Kariyer Sohbetleri’ programı
İpekyolu’nda “Üreme Sağlığı ve Kanser Taraması” eğitimi
YEREL HABERLER İpekyolu’nda “Üreme Sağlığı ve Kanser Taraması” ...
“Tarihte Gürpınar” paneli
YEREL HABERLER “Tarihte Gürpınar” paneli
Edremit’te ‘Ekmeği Çöpe Atma Sokak Hayvanlarına Aş Olsun’ projesi Ülke ekonomisine katkı sunulurken, sokak hayvanlarına da yiyecek sağlanacak
YEREL HABERLER Edremit’te ‘Ekmeği Çöpe Atma Sokak Hayvanlarına Aş ...
Meteorolojiden kar yağışı uyarısı
YEREL HABERLER Meteorolojiden kar yağışı uyarısı
Van’da fabrikaların güneş enerjisiyle donatılması finansmanı değerlendirildi Van TSO Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Takva: “Bankalar temiz enerji üretimi için sarfiyatı yüksek olan firmalara cazip avantajlar sunuyor"
YEREL HABERLER Van’da fabrikaların güneş enerjisiyle donatılması ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X