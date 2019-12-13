Başkale'de karla mücadele çalışması

Van’ın Başkale Belediyesi ekipleri, ilçedeki cadde ve sokaklarda karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

İlçede etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz yönde etkiliyor. Başkale Belediyesi Kriz Masası koordinesinde karla mücadele ekipleri, ilçe merkezi ve diğer yerleşim yerlerinde herhangi bir mağduriyetin yaşanmaması için çalışmalarına devam ediyor. Ekipler, ilçedeki hastane, okul ve vatandaşların yoğun kullandığı cadde ve sokaklarda kar temizleme çalışması yürütüyor.

Toplanan karlar ilçe dışına taşınırken, ekipler ise buzlanmalara karşı tuzlama çalışması gerçekleştiriyor.

VAN 13 Aralık 2019 Cuma İMSAK 05:40

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