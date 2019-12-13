Sanatçı Ercan Kesal üniversite öğrencileriyle bir araya geldi

Ünlü sanatçı Ercan Kesal, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) öğrencileriyle bir araya geldi.

Yazarlık, oyunculuk, yönetmenlik ve senaristlik gibi yönleriyle tanınan Ercan Kesal, Van YYÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Sinema ve Televizyon Bölümü ile Van Meslek Yüksekokulu RadyoTV Programcılığı öğrencileriyle deneyimlerini paylaştı. Kendini ve sanata bakışını anlatan sanatçı, öğrencilerin sorularını da cevapladı.

Güzel Sanatlar Fakültesinde gerçekleştirilen ve yaklaşık 2 saat süren söyleşi, çekilen toplu fotoğrafın ardından son buldu.

VAN 13 Aralık 2019 Cuma İMSAK 05:40

GÜNEŞ 07:08

ÖĞLE 12:05

İKİNDİ 14:32

AKŞAM 16:53

YATSI 18:16

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.