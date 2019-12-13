Edremit’te okul kantinlerine sıkı denetim

Van’ın Edremit Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından okul kantinleri denetlendi.

Türkiye kamuoyunda okul kantinleriyle ilgili son zamanlarda yaşanan olumsuzlukların yankıları sürerken, Edremit Belediyesi ise denetimlerini sıkılaştırdı. Edremit Belediyesi ile Edremit Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafında ilçedeki okul kantinleri ve çevresindeki bakkallar denetlendi. Okul kantinlerinin sürekli gözetim altında tutulduğu denetimlerde, Edremit Belediyesi zabıta ekiplerince iş yeri açma ve çalıştırma ruhsatı, kantinin ve personelin genel hijyen durumu, kullanılan gıdaların muhafaza koşullarına uygunluğu, gıdaların son kullanma tarihleri ve kantinlerde satışı yasak gıdaların satışının yapılmaması konusunda bilgilendirme yapıldı.

Yapılan denetimler sırasında okul yetkilileri ve öğretmenlerle görüşülerek denetimlerin amacı, denetim sırasında tespit edilen eksiklikler ve bu eksikliklerin giderilmesi için bilgilendirmeler ve uyarılar yapıldı.

VAN 13 Aralık 2019 Cuma İMSAK 05:40

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