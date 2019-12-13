Van’da ‘Adli Görüşme Odası’ açıldı Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: “Mağdurların yanında olmaya devam edeceğiz”

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’ün katılımıyla Van Adliyesinde ‘Adli Görüşme Odası’nın açılışı yapıldı.

Çeşitli toplantılara katılmak ve ziyaretlerde bulunmak üzere sabah saatlerinde kente gelen Bakan Abdulhamit Gül, Van Adliyesini ziyaret etti. Burada Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez ve diğer yetkililer tarafından karşılanan Bakan Gül, daha sonra ‘Adli Görüşme Odası’nın açılışına katıldı. Burada ilgili hakimlerden bilgi alan Gül, “Odamızın Van Adliyesinde açılışı için buradayız. Yeni hizmete giren bu adli görüşme odasıyla 50. ilde adli görüşme odaları hizmete girmiş oldu. Hakime hanımdan bilgilerimizi aldık. Adli görüşme odaları, özellikle çocukların ve kadınların bir mağduriyet halinde olayın failiyle sanığıyla yüz yüze gelmemesi adına çok önemli bir proje. Çünkü olayın failiyle aynı ortamda, duruşma ortamında olduğunda kadın ya da çocuk olayı anlatmak, gerçekliği ortaya çıkarmak takdir ederseniz ki zordur. Burada ne söylerse hem olayı tekrar yaşaması, kişiyi görerek hem bir daha örselenmesine sebebiyet veriyordu hem de maddi gerçeğin ortaya çıkmasını engelleyebiliyordu. Bundan dolayı başarıyla uygulanan bu yöntem, bildiğiniz gibi 1. Yargı Paketinde de yasal alt yapıya kavuştu. Bugün de 1. Yargı Paketinden sonra hizmete açtığımız Van Adli Görüşme Odasıyla mağdur odaklı bir yaklaşımı ortaya koymuş olacağız. Bekleme odası var, burası görüşme odası ve hakim ya da savcı hangi konuda ihtiyaç duyarsa; ister soruşturma, ister kovuşturma aşamasında bu yola başvurabiliyor. Mağdur olmuş vatandaşımız da burada uzman eşliğinde hem psikolog hem sosyal çalışmacı ve uzman desteği alabiliyor. Uzmanla mahkeme diyalog içerisinde olabiliyor. Hakim ya da savcının sorduğu soruyu hem çocuk hem kadına yöneltiyor. Olayın gerçek aslı nedir? Bunun öğrenilmesi için çok önemli bir ortam hem de bir kez daha örselenmemesi, yıpranmaması için çok önemli bir imkan. 1. Yargı Paketinde gelen yasal düzenlemeyle biz bunu yılsonu itibariyle yani ocak ayı başına kadar 6 adli görüşme odasını daha hizmete sunmayı hedefliyoruz. Çalışmalarımız devam ediyor. Tüm adliye teşkilatımıza, özveriyle çalışan tüm uzman arkadaşlarımıza bu gayretlerinden dolayı çok teşekkür ediyorum. 10 binin üzerinde görüşmeler gerçekleştirildi. Bunu yaygınlaştırmaya da çalışacağız. Mağdurların yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.

VAN 13 Aralık 2019 Cuma İMSAK 05:40

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