Van’da terör operasyonu

Van’da sosyal medyada terör örgütünün propagandasını yaptığı tespit edilen şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca, PKK/KCK terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan istihbari çalışmalar neticesinde; 12 Aralık günü sosyal medya üzerinden PKK/KCK silahlı terör örgütünün propagandasını yaptığı tespit edilen şahıs hakkında adli işlem başlatıldığı belirtildi. Açıklamada, “Bölgemizde halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik operasyonlar, yine halkımızın desteğiyle daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam edecektir” denildi.

VAN 13 Aralık 2019 Cuma İMSAK 05:40

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AKŞAM 16:53

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