Sosyal medyadan terör örgütü propagandasına adli işlem

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VAN'da, sosyal medyadan terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptığı belirlenen bir kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

İl Jandarma Komutanlığı'nın PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi amacıyla gerçekleştirdiği istihbari çalışmalar kapsamında, sosyal medyadan 1 kişinin, terör örgütünün propagandasını yaptığı belirlendi. Şüpheli kişi hakkında adli işlem başlatılırken, soruşturmanın devam ettiği belirtildi.



VAN 13 Aralık 2019 Cuma İMSAK 05:40

GÜNEŞ 07:08

ÖĞLE 12:05

İKİNDİ 14:32

AKŞAM 16:53

YATSI 18:16

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