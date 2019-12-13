Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Van’da düzenlenen fuarda yaptığı konuşmada, “Bizim evladımız dağa değil, okul yoluna gitmelidir. Gençlerimizi okuldan uzaklaştıran zihniyetle mücadeleyi sürdüreceğiz” dedi.



Çeşitli toplantılara katılmak ve ziyaretlerde bulunmak üzere sabah saatlerinde kente gelen Bakan Abdulhamit Gül, Van Adliyesi ziyaretinin ardından kitap fuarına gitti. Burada bir konuşma yapan Bakan Gül, bütün meselelerinin gençleri kitapla buluşturmak olduğunu belirtti. Bakan Gül, “Bizim bütün meselemiz bu ülkede gençlerimizin kitapla buluşmasıdır. Koltuğunun altında silah değil, kitap alarak dağa değil, ana kucaklarına gitmelerini istiyoruz. Hiçbir gencimizin anne kucağı sıcaklığından uzaklaşmaması hepimizin ortak dileğidir. Bunun için mücadelemizi sonuna kadar kararlı bir şekilde sürdüreceğiz. Çünkü bizim evladımız dağa değil, okul yoluna gitmelidir. Gençlerimizi okuldan uzaklaştıran bu zihniyetle de mücadeleyi sürdüreceğiz. Bu aziz toprakların yanında olmaya Ahmedi Hani ile Yunus Emre’nin, Mevlana ile Hacı Bektaşı Veli, Feqiyê Teyran’ın yanında olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.



Kitap fuarının açılış kurdelesini kesen Bakan Gül, ardından fuar alanını gezerek firma yetkileriyle sohbet etti. Bakan Gül, fuardan ayrılarak AK Parti Van İl Başkanlığına geçti.



“Bin yıllık kardeşliğimizi kimse bozamaz”

Adalet Bakanı Gül, AK Parti İl Başkanlığı tarafından düzenlenen toplantıda parti teşkilatıyla bir araya geldi. AK Parti İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu’nun parti çalışmalarıyla ilgili bilgi vermesinin ardından konuşan Bakan Gül, “Son zamanlardaki operasyonlar, bölgemizde, ülkemizde huzurun kalıcı olarak kalması için yapılan operasyonlardır. Hiçbir etnik kesime yapılan bir operasyon değildir. Ahmedi Hani ile Yunus Emre’nin, Faqıye Teyran ile Hacı Bektaşı Veli’nin, Mevlana’nın, Alparslan ile Fatih Sultan Mehmet’in, Selahattin Eyyubi’nin bin yılık kardeşliğinin adresi Van’dır. Bizim bu kardeşliğimizi bin yıldır hiç kimse bozamadı, bundan sonrada bozamayacaktır. Biz, Türkler ile Kürtlerin bin yıllık kardeşliğini kimsenin bozamayacağını dosta düşmana göstermeye devam edeceğiz. Bizim Kürt kardeşimin evinin önüne çukur kazan, karısının ve kızının olduğu eve izinsiz giren, onun evine çukur kazan ve o çukura gömmek isteyen, sırtını teröristlere dayayan siyaset ve teröristlerle mücadelemiz vardır. Kürt kardeşlerimiz, bu ülkenin asli vatandaşlarıdır ve her zamanda öyle kalacaktır” şeklinde konuştu.

Bakan Gül, Van programının ardından kentten ayrılmak üzere Van Ferit Melen Havalimanı'na geçti.

VAN 13 Aralık 2019 Cuma İMSAK 05:40

GÜNEŞ 07:08

ÖĞLE 12:05

İKİNDİ 14:32

AKŞAM 16:53

YATSI 18:16

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.