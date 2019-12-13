Erciş Belediyesinden taziye evlerine sandalye ve masa desteği

Van’ın Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu'nun talimatıyla taziye evlerine sandalye ve masa desteği verildi.

Vatandaşın günlük yaşamlarını kolaylaştırmak amacıyla sosyal anlamda yaptığı hizmetlere devam eden Erciş Belediye Başkanlığı, çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Erciş Belediye Başkanlığı tarafından taziye merasimlerinde kullanılmak üzere 21 mahallenin nüfusu baz alınarak ihtiyaca binaen toplamda bin 300 adet sandalye ve 160 adet masay, mahalle muhtarlarına teslim edildi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu, ''İlçemizde değer yargıları ve yakın akrabalık bağlarının çok güçlü oluşundan dolayı taziyelerin çok kalabalık olduğu hepinizce bilinmektedir. Bundan dolayı her mahallemizde bir veya birden fazla taziye evi bulunmaktadır. Bizlerde Erciş Belediyesi olarak, vatandaşlarımızın talepleri doğrultusunda bu taziye evlerimizin ihtiyaçlarına cevap vermeye ve sosyal belediyecilik anlayışıyla her vatandaşımıza ulaşmaya gayret ediyoruz. 21 mahallede bulunan taziye evlerinin eksiklikleri bu kapsamda giderilerek, vatandaşlarımızın hizmetine sunulmuştur. Ekiplerimiz, belirledikleri mahallelerdeki eksikleri gidermeye devam edecektir" dedi.

VAN 13 Aralık 2019 Cuma İMSAK 05:40

GÜNEŞ 07:08

ÖĞLE 12:05

İKİNDİ 14:32

AKŞAM 16:53

YATSI 18:16

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.