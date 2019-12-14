Elite World 2020'ye hazır

Elite World Van Hotel, müşterilerinin doyasıya eğlenebileceği ve sürprizlerle dolu bir yılbaşı programı hazırladı.

Van'ın beş yıldızlı oteli Elite World Van Hotel, yeni yıl hazırlıklarını tamamlayarak misafirlerine unutulmaz bir gece yaşatmayı hedefliyor. Kazım Karabekir Caddesi'nde bulunan Elite World Van Hotel, yılbaşı gecesi düzenleyeceği programlarla yine herkesin tercih edeceği mekan olmak için hummalı çalışıyor. Bir birinden lezzetli menülerden tadarak ünlü sanatçılara eşlik etme fırsatı sunan Elite World Van Hotel, aileleriyle gelen çocuklar için de farklı etkinlik düzenleyecek. Yeni yılda misafirlerine eğlencenin yanı sıra birbirinden güzel lezzetleri sunacaklarını ifade eden Elite World Van Hotel Aşçıbaşı Zeki Buldu, her yıl olduğu gibi bu yılda yılbaşına lezzetli ve bol çeşitli menümüz ile damga vurmaya hazırız. Van halkını keyifli bir eğlencenin yanında birbirinden lezzetli yemekleri ve sınırsız limitsiz yerli içkinin dahil olduğu bu geceye bekliyoruz. Elite World Van Hotel yılbaşı rezervasyonları ve konaklamalı paket detayları için 0432 484 11 11 numaralı telefonu arayabilirsiniz” dedi.

VAN 14 Aralık 2019 Cumartesi İMSAK 05:40

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YATSI 18:16

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