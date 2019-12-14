Başkan Aslan’dan Ermeni soykırımı kararına tepki

Van Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Memet Aslan, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Senatosu’nun 1915 olayları ilgili olarak sözde Ermeni soykırımı karar tasarısını kabul etmesine tepki gösterdi.

Konuyla ilgili bir açıklamada bulunan Van OSB Yönetim Kurulu Başkanı Memet Aslan, “Tarihçiler, tarih bilimcileri geçmişin arşivlerini ortaya dökerler tarihsel olaylarla alakalı bir kanaata varırlar. Âmâ maalesef modern dünyanın egemen güçleri kendilerini tarihçilerin yerine koyarak, tarihsel vakaları hiç bir tarihi gerçeklikle bağdaşmayacak şekilde kullanmaya çalışıyorlar. ABD sözde Ermeni soykırımı hadisesini işine geldiği gibi ülkemize karşı adeta bir silah gibi kullanmaya çalışmaktadır. Hiç bir ahlaki değerle bağdaşmayan bu şantajcı hamleleri ülkenin duyarlı bireyleri, ülkeye aidiyet duygusu ile bağlılık his eden sivil toplum kuruluşları olarak bunu red ediyor ve kınıyoruz. Dünya mazlumları ve Müslümanlara karşı yapılan her türlü zulüm, baskı, tecrit, sürgün, ölüm ve yıkımlara karşı gözü kör ve kulak sağırlığı oynayarak, asıl soykırımı kendileri insanlığa yaşatmaktadırlar. Bizler bu tür gerçekdışı, kendi iç kamuoylarını tatmine yönelik, popülist lobici karar tasarılarını red ediyor, kabul etmiyoruz” dedi.

VAN 14 Aralık 2019 Cumartesi İMSAK 05:40

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