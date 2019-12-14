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Başkan Takva: “Yerel yatırımcıları sahiplenin”

İHA

Van Ticaret ve Sanayi Odası (Van TSO) Yönetim Kurulu Üyeleri, kentte hizmete açılan Zırhlıoğlu Alışveriş Merkezi, GoldVAN Mono Mağazası ve HASSMAR Alışveriş Merkezinin açılışlarına katılım sağladı.

Başkan Takva: “Yerel yatırımcıları sahiplenin”

Van Ticaret ve Sanayi Odası (Van TSO) Yönetim Kurulu Üyeleri, kentte hizmete açılan Zırhlıoğlu Alışveriş Merkezi, GoldVAN Mono Mağazası ve HASSMAR Alışveriş Merkezinin açılışlarına katılım sağladı.
Gerçekleştirilen açılış törenlerinde konuşan Van TSO Başkanı Necdet Takva, kentte yapılan tüm yatırımların önemli olduğunu söyledi. Takva, “Van’da yerel esnafın gerçekleştirdiği her yatırım bizi heyecanlandırıyor. Bu gelişmeleri bizde büyük mutlulukla karşılıyoruz. Her yatırım, her yeni iş yeri, ilimizin temel sorunlarından bir tanesi olan istihdama atılmış bir ilaçtır. Dolasıyla yapılan bu yatırımları çok önemsediğimizi, özellikle genç insanlarımızın istihdam edilmesine yönelik bu çalışmaları Van Ticaret ve Sanayi Odası olarak önemsiyoruz. Umuyor ve diliyorum ki açılışını gerçekleştirdiğimiz mağazalar gibi diğer Vanlı esnafta yatırımlarını artırırlar” Dedi.
“Bu insanlara sahip çıkmamız gerekiyor”
Vanlıların yerel esnafa sahip çıkması adına mesaj veren Takva, “Van halkından özellikle yerel yatırımcıları sahiplenmelerini istiyorum. Bizim bu insanlara sahip çıkmamız gerekiyor. Bu insanlar yatırım yapıyor, risk alıyor, senetleri yazılıyor, çekleri yazılıyor. Buna rağmen imtina etmiyor, insanlara iş kapısı sağlıyorlar. Belki de en hayırlısı da budur. Van TSO adına gerçekleştirilen tüm açılışların hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum” dedi.
3 Mağazanın açılışına katılan Van TSO Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Takva, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Fevzi Çeliktaş ve Şefik Eren, Yönetim Kurulu Üyesi Veysel Partin burada ilk defa Van TSO tarafından hayata geçirilen “İş Yeri Siftah Sertifikası”nı işletme sahiplerine takdim etti.

VAN

14 Aralık 2019 Cumartesi

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