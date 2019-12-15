İnci kefali bölgenin markası oldu İnci kefali kamu spotunda yer aldı

Van Gölü'nde yaşayan ve suyun akışının tersine yüzerek yumurtalarını tatlı sulara bırakan inci kefali, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünce hazırlanan ‘Biyolojik Çeşitlilik Geleneğimizdir’ kamu spotunda yer aldı.
VAN
15 Aralık 2019 Pazar
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