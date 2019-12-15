Van Kadın Voleybol Takımı Mardin’den 3 puanla döndü

Van Büyükşehir Belediyesi Gençlik Spor Kulübü Kadın Voleybol Takımı, deplasmanda karşılaştığı Mardin Dinamik Kadın Voleybol Takımını 30 mağlup etti.

Türkiye Voleybol 2. Lig 8. Grupta mücadele eden Gençlik ve Spor Kulübü Kadın Voleybol Takımı, ligin 9. haftasında Mardin Dinamik Voleybol Takımı ile karşı karşıya geldi. Özcan Yıldız Anadolu İmam Hatip Lisesinin spor salonunda oynanan mücadelenin ilk seti, 20’ye 25 Van rakibinin üstünlüğü ile tamamlandı. Maçın ikinci setinde de mücadele üzerindeki ağırlığını koruyan Van Büyükşehir Belediyesi Gençlik Spor Kadın Voleybol Takımı, bu seti de 2513 kazandı. Son sette de rakibine şans vermeyen ve oyun hâkimiyetini tamamen ele geçiren Gençlik Spor Kadın Voleybol Takımı, parkeden 30’lık sonuçla ayrılarak puanını 19’a çıkartarak zirve yarışını sürdürdü.

VAN 15 Aralık 2019 Pazar İMSAK 05:41

GÜNEŞ 07:09

ÖĞLE 12:06

İKİNDİ 14:33

AKŞAM 16:53

YATSI 18:16

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