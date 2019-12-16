Başkale Gençlikspor, Çaldıranspor’a mağlup oldu

Van 1. Amatör Ligi B Grubunda mücadele eden Başkale Gneçlikspor, evinde konuk ettiği Çaldıranspor’a 31 mağlup oldu.

Van 1. Amatör Ligi 10. hafta mücadelesinde Başkale Gençlikspor, Çaldıranspor ile karşı karşıya geldi. Son derece çekişmeli geçen maçı Başkale Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Asım Solak da izledi. Spor ve sporcuya verdiği değerle bilinen Kaymakam Solak, zorlu ve keyifli geçen 90 dakikayı Başkalesspor Başkanı Kerem Karaman, kamu kurum amirleri ve taraftarlarla birlikte izlerken, iki takımın verdiği mücadeleden bir hayli memnun kaldı.

Karşılaşma, Çaldıranspor’un 31 üstünlüğü ile sona erdi. Bal Ligi Play Off mücadelesi için gün saymaya başlayan Başkale Gençlikspor, 22 puanla Van 1. Amatör Ligi B Grubunda liderliğini korudu.

VAN 16 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 05:42

GÜNEŞ 07:10

ÖĞLE 12:07

İKİNDİ 14:33

AKŞAM 16:54

YATSI 18:16

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.