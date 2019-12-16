Saray’daki kurslara yoğun ilgi

O şimdi çok ünlü

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Van’ın Saray Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ile Aile Destek Merkezi tarafından değişik kurslar açıldı.

Aile Destek Merkezi ve Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından aşçılık, el sanatları, müzik, bilgisayar, kuaför, Kur’anı Kerim ve üniversiteye hazırlık kursları açıldı. Öğrenci ve vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği kursların, ihtiyaç halinde değişik alanlarda da açılacağı belirtildi.

VAN 16 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 05:42

GÜNEŞ 07:10

ÖĞLE 12:07

İKİNDİ 14:33

AKŞAM 16:54

YATSI 18:16

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.