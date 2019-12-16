Otomobil ile minibüs çarpıştı: 11 yaralı

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VAN'da, otomobil ve minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 11 kişi yaralandı.

Kaza, saat 09.00 sıralarında, VanÖzalp yolunda meydana geldi. Sürücülerinin ismi öğrenilmeyen 34 JH 679 plakalı otomobil ile 65 HC 512 plakalı minibüs kafa kafaya çarpıştı. Kazada araçlarda bulunan 11 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaşı Tıp Merkezi ile Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



VAN 16 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 05:42

GÜNEŞ 07:10

ÖĞLE 12:07

İKİNDİ 14:33

AKŞAM 16:54

YATSI 18:16

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