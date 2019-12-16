Van Büyükşehir Belediyesinden ücretsiz diyetisyen hizmeti

Van Büyükşehir Belediyesinin toplum sağlığı ve sağlıklı nesiller yetiştirme hedefiyle başlattığı ücretsiz diyetisyen uygulaması yoğun ilgi görüyor.

Kültür Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı, obeziteye bağlı gelişebilecek kronik hastalık risklerini en aza indirmek, vatandaşların sağlıklı bir şekilde kilo vermeleri, dengeli ve sağlıklı beslenmeleri için ücretsiz diyetisyen uygulamasını başlattı. Kadın ve Aile Merkezinde Diyetisyen Yusuf Buğra Can tarafından verilen hizmeti almak isteyenlerin sayısı 3 ayda 550 kişiye ulaştı. Klinikte obezite, sağlıklı beslenme öğünlerinin planlanması, fiziksel aktivitenin önemi, kiloya neden olan yiyeceklerden uzak durulması gibi konular hakkında bilgi veriliyor. Kişinin takibi de uzman diyetisyen tarafından düzenli olarak yapılıyor.

Van Büyükşehir Belediyesi tarafından verilen bu hizmetin kendilerini çok mutlu ettiğini söyleyen kadınlar, açılan klinik sayesinde sağlıklı yaşam formu konusunda doğru bilgilendirildiklerini ifade ederek, emeği geçen herkese teşekkür ettiklerini söylediler.

VAN 16 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 05:42

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