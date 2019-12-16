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Genel Müdürü Kaplan, muhtarların talepleri dinlendi

İHA

Van Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) Genel Müdürü Ülker Cem Kaplan, muhtarlarla bir araya gelerek taleplerini dinledi.

Genel Müdürü Kaplan, muhtarların talepleri dinlendi

Van Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) Genel Müdürü Ülker Cem Kaplan, muhtarlarla bir araya gelerek taleplerini dinledi.
Gevaş Göründü ve Yuva mahallelerinin muhtarları ve beraberindeki heyet, Genel Müdür Kaplan’a görevinde başarılar dileyerek bir süre görüştü. Görüşmede iki mahallenin de su sorunu yaşadığı ve Yanıkçay Mahallesi’nden yaklaşık 16 kilometrelik mesafeden suyun getirilmesini talep ettiler.
VASKİ Gevaş Şube Müdürü Tevfik Ergenç de toplantıda konu ile alakalı Genel Müdür Kaplan’a mahallelerin sorunları hakkında detaylı bilgiler sundu.
Görüşmede mahallelerin su sorunuyla ilgileneceğini belirten VASKİ Genel Müdürü Ülker Cem Kaplan, “VASKİ tüm mahallelere hizmetin gitmesi için azami gayret gösteriyor. İmkanlar dahilinde öncelikler tespit edilerek, projelerimizi hayata geçiriyoruz. Bu konunun 2020 yılı programına alınması için de gereken çalışmaları yapacağız. Mağduriyetlere imkan vermeyeceğiz” dedi.
Görüşmeye VASKİ Genel Müdür Yardımcısı Abdulvahap Gezgen da katıldı.

VAN

16 Aralık 2019 Pazartesi

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