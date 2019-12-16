Van'da PKK şüphelisi kimlik kontrolünde yakalandı

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VAN'ın Başkale ilçesinin Çamlık Mahallesi'nde, jandarma tarafından yapılan kimlik kontrolünde, 'terör örgütü PKK üyesi olmak' suçundan aranan bir kişi yakalandı.

Van İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarını aralıksız sürdürüyor. Jandarma, Başkale ilçesine bağlı Çamlık Mahallesi mevkiisnde yaptığı kimlik kontrolü sırasında adı açıklanmayan bir kişiyi durdurdu. Yapılan GBT sorgulamasında 'terör örgütü PKK üyesi olmak' suçundan arandığı ortaya çıkan şüpheli gözaltına alındı. Kimliği açıklanmayan şüphelinin işlemleri sürüyor.



VAN 16 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 05:42

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