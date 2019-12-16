İpekyolu Belediyesinden seyyar satıcılara müdahale

Van’ın İpekyolu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan’ın talimatları doğrultusunda yol ve kaldırım işgali yapan seyyar satıcılara yönelik çalışma yaptı.

Zabıta ekiplerinin uyarı ve ikazlarına uymayan PTT Caddesi, Eski Özalp Garajı, Ordu Caddesi, Yüzbaşıoğlu Caddesi ve özellikle vatandaşların uğrak yerlerinden olan Sanat Sokağı üzerinde faaliyet gösteren seyyar satıcılara yönelik müdahalede bulunarak, araba ve eşyalarına el koydu. İpekyolu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, asıl amaçlarının esnafların haksız rekabete uğramalarını önleyerek, vatandaşların ve esnafın huzur ve güvenliği için her türlü olumsuzluğu ortadan kaldırmakla sorumlu olduklarını vurgulayarak, müdahalelerine devam edeceklerini bildirdi.

VAN 16 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 05:42

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