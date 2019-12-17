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Kahvaltı salonundan spora destek

İHA

Van'daki Sütçü Kenan Kahvaltı Salonu, Türkiye Voleybol 2. Lig 8. Grupta mücadele eden Van Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Kadın Voleybol Takımını ağırladı.

Kahvaltı salonundan spora destek

Van’daki Sütçü Kenan Kahvaltı Salonu, Türkiye Voleybol 2. Lig 8. Grupta mücadele eden Van Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Kadın Voleybol Takımını ağırladı.
Kahvaltı salonunda kadın voleybolcularla bir araya gelen İşletme Sahibi Kenan Coşkun, her zaman sporun ve sporcunun yanında olduklarını ifade ederek, “Bugün de liglerinde başarılı bir performans gösteren kadın voleybol takımımızın oyuncularını moral ve motivasyon olması anlamında ağırladık. İnanıyorum ki ikinci yarıda da aynı başarıyı gösterip playoff’a katılacaklar. Bu anlamda kendilerine başarılar diliyorum” dedi.
Van Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Kadın Voleybol Takımı Kulübü As Başkanı Ruşen Alpaslan ise, amaçlarının bir üst lige çıkmak olduğunu dile getirerek, “Grubumuzda birbirinden güçlü takımlarla mücadele verdik ve ilk yarıyı 19 puanla ikinci sırada tamamladık. Amacımız önce playoff’a kalmak ve ardından bir üst lige çıkmaktır. Ben bu anlamda bugün bizleri ağırlayan işletme sahibi ve çalışanlarına teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.
İkinci yarının 28 Aralık’ta başlayacağını da sözlerine ekleyen Alpaslan, “Tüm Van halkını ilin tek kadın voleybol takımını daha fazla desteklemelerini istiyoruz. İnanıyorum ki, onların desteği gücümüze güç katacak ve takımımız hak ettiği yere gelecektir” diye konuştu.

VAN

17 Aralık 2019 Salı

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